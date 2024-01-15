Создан спортивный костюм, бьющий током во время тренировки

Ученые из Южной Кореи разработали спортивный костюм WE-Stim, стимулирующий мышечную активность, передает проект «Сноб». Уточняется, что одежда содержит специальные серебряные волокна, которые проводят электричество, и бьют током во время тренировки.

«Всякий раз, когда мы двигаемся, наше тело может генерировать микроэлектричество. Но эта энергия рассеивается и не используется, тратится впустую», — отметил один из разработчиков Патрик Хванг.

По словам производителей, одежда WE-Stim увеличивает производительность тренировки почти на треть, снижает мышечную усталость на 6% и более, а также ускоряет восстановление спортсмена во время отдыха.

Канадская медтех-компания NuraLogix до этого представила «волшебное зеркало» Anura MagicMirror, которое сканирует лицо человека, и на основе полученных данных определяет признаки десятков заболеваний.

Anura MagicMirror представляет собой настольное устройство с 21,5-дюймовым экраном, камерами и другими сенсорами. Оно сканирует лицо человека, анализируя прежде всего кровоток. Гаджет использует запатентованную технологию трансдермальной оптической визуализации для обнаружения сосудов лица. Алгоритмы машинного обучения используют данные для анализа более чем 100 параметров здоровья.

Ранее компания Invoxia представила выявляющий у кошек и собак аритмию фитнес-трекер.