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Прокуратура Петербурга защитила право жильцов выбирать управляющую компанию

Депутат Романов: нельзя лишать жителей права выбирать метод управления домом

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Пресс-служба Михаила Романова

Прокуратура Санкт-Петербурга установила незаконность действий судебных приставов при введении запретов гражданам менять УК в жилом доме, сообщил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

В конце 2023 года депутату Романову прислали много жалоб на ситуации, когда ФССП накладывали запрет на смену управляющей компании в многоквартирном доме. Ситуация усугубилась в начале отопительного сезона, когда ресурсоснабжающие компании стали отказываться оказывать услуги домам, где жильцы уже проголосовали за новую УК, но старая компания-банкрот еще не была откреплена от дома.

«Прокуратура Санкт-Петербурга разъяснила правильность применения норм жилищного законодательства в интересах граждан Российской Федерации и установила незаконность действий судебных приставов, внеся акты прокурорского реагирования», — отметил Романов.

Также депутат подчеркнул, что нельзя ограничивать права жителей выбирать метод управления МКД или УК.

В своем ответе на депутатский запрос депутата Романова прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник объяснил, что запреты ФССП в данном вопросе противоречат Жилищному кодексу РФ (ЖК).

«Устранение нарушений, привлечение виновных лиц к административной ответственности находятся на контроле прокуратуры города», — говорится в ответе Виктора Мельника Михаилу Романову.

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