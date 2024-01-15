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В Москве треш-стримера задержали раньше, чем он набрал подписчиков

В Москве задержали блогера после забега по крыше поезда

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Shutterstock

В Москве задержали треш-стримера, после того, как он пробежался по крыше поезда на станции столичного метро. Об этом сообщает kp.ru.

Издание уточняет, что блогер прыгнул на крышу прибывшего на станцию поезда, пробежал по крыше к плафонам, свисающим с потолка, и выкрутил оттуда две лампочки, вернувшись со словами «Я намутил!». Вскоре видеоролик из подземки появился в сети.

Однако вместо славы на автора обрушилась волна негатива.

Ролик был снят и выложен в сеть 10-11 января, а 14 января треш-стримера задержала транспортная полиция. В отделении он заявил, что раскаивается в содеянном.

Злоумышленнику грозит как минимум административный протокол за мелкое хулиганство, штраф или арест до 15 суток.

В декабре группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму пакет поправок об ужесточении ответственности за треш-стримы и связанные с ними преступления. В него, в том числе, вошли законопроект о запрете треш-стримов и нормативный акт, который предлагает считать трансляцию проступка отягчающим обстоятельством по ряду статей Уголовного кодекса РФ.

15 января комитет Госдумы по госстроительству и законодательству посоветовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении административных штрафов до 700 тыс. рублей за треш-стримы.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил привлекать к ответственности спонсоров треш-стримов.

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