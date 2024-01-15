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Стало известно, сколько китайцев посетили Приморье в новогодние праздники

В Приморье в новогодние каникулы побывали почти 1,9 тысячи китайских туристов

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Татьяна Меель/РИА Новости

Около 1,9 тыс. китайских граждан посетили Приморский край во время новогодних каникул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местного агентства по туризму.

Всего за период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в регионе побывали 1870 граждан КНР. При этом представители компании подчеркнули, что туристы приезжали в Приморский край в составе групп.

Благодаря этому им не нужно было оформлять визу для пересечения границы. Соответствующее право закреплено межправительственным соглашением между Москвой и Пекином.

Также в агентстве отметили, что основным местом пребывания китайцев стал город Владивосток. Туристические группы почти не покидали населенный пункт, проживая и посещая мероприятия только на его территории.

«Лишь одна группа выезжала в Уссурийск», — уточнили представители компании.

11 января в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга заявили, что в новогодние каникулы в городе побывало на 10% больше туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За время праздников Санкт-Петерург посетили 1,1 млн туристов.

Ранее аналитики определили самые популярные направления отдыха среди россиян на Новый год.

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