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Россиянин обморозил уши, кисти и обе стопы, когда искал в снегу ключи от дома

В Оренбургской области мужчина обморозил уши, руки и ноги, пока искал ключи

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FotograFFF/Shutterstock

В Соль-Илецке мужчина доставлен в больницу с сильным обморожением, он искал ключи от дома в снегу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

В полицию об обмороженном 57-летнем жителе Соль-Илецка сообщили врачи, мужчина поступил в медицинское учреждение с признаками переохлаждения.

Он сильно замерз и обморозил уши, кисти и обе стопы, пока искал в сугробе ключи от квартиры, как связка оказалась в сугробе пострадавший не рассказал. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее трое подростков получили обморожения, заблудившись на прогулке в лесу.

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