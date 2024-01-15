Россиянин обморозил уши, кисти и обе стопы, когда искал в снегу ключи от дома

В Соль-Илецке мужчина доставлен в больницу с сильным обморожением, он искал ключи от дома в снегу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

В полицию об обмороженном 57-летнем жителе Соль-Илецка сообщили врачи, мужчина поступил в медицинское учреждение с признаками переохлаждения.

Он сильно замерз и обморозил уши, кисти и обе стопы, пока искал в сугробе ключи от квартиры, как связка оказалась в сугробе пострадавший не рассказал. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее трое подростков получили обморожения, заблудившись на прогулке в лесу.