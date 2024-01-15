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Хищник пробрался в детский сад в Череповце и попал на видео

В Череповце дикая рысь пробралась в детский сад

В Вологодской области рысь устроила переполох в детском саду, хищник пробрался на территорию дошкольного учреждения. Об этом сообщил глава Череповца Вадим Германов в Telegram-канале.

Инцидент произошел 15 января днем и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика, рысь пробралась в детский сад №119 перепрыгнув через забор. Периметр сада был оцеплен, все воспитанники остались в здании за закрытыми дверями.

На место были вызваны охотоведы, периметр сада оцепили, все воспитанники и педагоги оставались в группах за закрытыми дверями.

«Специалист охотхозяйства метким выстрелом усыпил рысь, после чего ее вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает», — рассказал глава Череповца Вадим Германов.

После пробуждения рысь выпустят в естественную среду обитания.

Ранее жители Иркутска засняли на видео рысь, обнаруженную в подвале жилого дома.

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