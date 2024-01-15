Сильный пожар вспыхнул на складе в Подмосковье

Сильный пожар вспыхнул на складе в подмосковном городе Мытищи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Замкадье | Подмосковье | Мытищи».

По информации источника, пожар охватил склад, расположенный у ЖК «Мытищи Парк» на улице Стрелковая.

Как сообщает МЧС России в Telegram, в Мытищах горит склад автозапчастей на 600 кв. м. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В тушении пожара задействованы свыше 30 человек и восемь единиц техники МЧС России.

Вечером 14 января на складе Wildberries в Петербурге начался новый пожар, открытое горение удалось локализовать после полуночи на площади 150 квадратных метров. Обстоятельства и причина пожара выясняются.

Предыдущее возгорание произошло 13 января. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, когда огонь был локализован. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, спасатели эвакуировали 1617 человек. При этом Wildberries до сих пор пытается установить связь с некоторыми сотрудниками.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.