Россиян назвали крепким фундаментом страны

Президент России Владимир Путин является примером истинного служения людям и стране, сказал «Газете.Ru» в рамках форума «Малая Родина – сила России» мэр Иркутска Руслан Болотов.

«Благодаря президентским проектам муниципалитеты сегодня строят школы и детские сады, спортивные объекты, ремонтируют дороги, благоустраивают парки, скверы, места отдыха, улучшают экологию. Безусловно, такая мощная поддержка от федерального центра дает огромный стимул для того, чтобы работать на благо людей и страны», — сказал он.

По его словам, россияне являются крепким фундаментом страны.

«Организаторами форума «Маля Родина – сила России» совершенно точно было обозначено, что служащий – это человек, который служит людям и стране, ставит интересы общества выше своих. Я участвовал в панельной дискуссии «Сила в людях». Сама тема, на мой взгляд, абсолютно четко и емко отражает одну из базовых ценностей нашей страны. Это крепкий фундамент России, который формировался на протяжении всей нашей истории», — добавил Болотов.

Кроме того, мэр Иркутска отметил, что городские власти могут менять жизнь людей.

«Благодаря президенту мы видим, что городские власти могут качественно менять жизнь. И поэтому у людей появляется реальный стимул работать в органах местного самоуправления», — подчеркнул Болотов.

Напомним, на выставке-форуме «Россия» в Москве проходит первый всероссийский форум «Малая Родина – сила России».