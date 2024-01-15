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Стало известно, сколько россиян продолжают читать бумажные книги

«КП»: более половины россиян продолжают читать бумажные книги

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Freepik.com

Более половины (57%) россиян продолжают читать бумажные книги, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,5 тыс. человек.

По мнению этой части респондентов, такой формат позволяет лучше усваивать информацию.

«Лучше бумажных книг нет, от электронного чтения глаза устают, да и не так интересно почему-то. Лучше по старинке читать», — сказала участница опроса.

Еще 17% респондентов отметили, что чаще читают книги в электронном виде, потому что это удобнее и бюджетнее, 5% — больше слушают аудиокниги. 20% опрошенных россиян признались, что не читают и не слушают книги, потому что не могут усвоить большой объем информации. Вместо этого они предпочитают читать статьи и посты в социальных сетях.

Оставшийся 1% опрошенных выбрали вариант «другое». Они уточнили, что не могут выбрать один вариант, потому что любят читать бумажные книги и информацию в интернете, а также слушать аудиокниги.

Исследование, опубликованное в журнале Review of Educational Research (RER), до этого показало, что чтение печатных книг улучшает способность понимать текст, в отличие от чтения с электронных устройств.

Ранее сообщалось, что книга «Слово пацана» вошла в топ-10 самых популярных в сегменте нон-фикшн.

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