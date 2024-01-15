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Россиянка рассказала подруге об изнасиловании сына и получила уголовное дело

В Мариинске женщину подозревают в распространении порно из-за видео с сыном

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Shutterstock

В Кемеровской области в отношении матери возбудили дело о распространении откровенных роликов с ее сыном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

За некоторое время до инцидента 13-летний мальчик изнасиловал 11-летнего ребенка женщины. Все происходящее было снято на камеру и позже попало в руки матери пострадавшего.

Россиянка решила поделиться ситуацией с подругой и отправила ей ролик. Позже об этом узнали правоохранители. Они возбудили в отношении женщины уголовное дело по статье об изготовлении и обороте порнографических материалов с несовершеннолетними. Матери пострадавшего мальчика грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге мать школьника обвинила студентку колледжа в совращении сына.

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