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Около половины украинских беженцев не нашли работу в Европе

ABC News: только 40-60% украинских беженцев нашли работу в Европе

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Michael Kuenne/Global Look Press

Только половина украинских беженцев нашли работу в Европе, остальные часто не имеют средств к существованию. Об этом пишет ABC News со ссылкой на данные ООН.

«Только половина беженцев школьного возраста посещают школы там, где они находятся, только 40-60% работают, и многие остаются уязвимыми, не имея средств к существованию», — заявили журналисты.

По их словам, в ООН использовали эти данные, чтобы обосновать запрос на $1,1 млрд помощи Украине. Деньги пойдут на поддержку 2,3 миллиона беженцев и принимающих их стран.

Тем временем в Польше заявили, что правительству и жителям страны стоит подготовиться к новой волне украинских беженцев. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна.

Шотландские власти же приняли решение перестать покрывать траты городов и муниципалитетов на краткосрочное жилье для беженцев с Украины.

Ранее в Германии призвали отправить украинских беженцев на фронт.

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