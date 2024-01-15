Стали известны вакансии, на которых начали требовать навыки работы с ИИ

Пятерку вакансий, на которых чаще всего требуют навыки работы с искусственным интеллектом (ИИ), возглавляет аналитик, рассказал основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. Также в топ-5 входят программист, редактор, копирайтер и UI/UX-дизайнер, сообщил он в интервью НСН.

Эксперт отметил интерес работодателей к нейросетям. Больше всего, по его словам, вакансий с требованиями соответствующих навыков, в IT-компаниях, геймдеве, онлайн-образовании, маркетинговых агентствах и финансовых организациях.

В то же время Захаров отрицает вероятность безработицы из-за ИИ – подобные опасения он объяснил непониманием ситуации на рынке труда.

«Когда-то были разговоры о том, что фотошоп лишит работы всех дизайнеров – не лишил. Также говорили, что развитие интернета уничтожит почтальонов, а в результате у нас в десять тысяч раз больше почтальонов, чем было десять лет назад», – объяснил эксперт.

В целом современные технологии меняют рынок труда, однако не вызывают безработицу, подчеркнул Захаров.

Напомним, в Международном валютном фонде считают, что технологии ИИ окажут влияние на почти 40% рабочих мест в мире, заменяя некоторые из них и дополняя остальные. Доля рабочих мест, по данным МВФ, среди развитых экономик составляет 60%.

Ученые ранее нашли способ предсказать время смерти человека с помощью нейросети.