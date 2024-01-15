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В Польше предупредили о новой волне украинских беженцев

Замглавы МИД Польши Шейна призвал подготовиться к новой волне беженцев с Украины

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Bryan Woolston/Reuters

Правительству и жителям Польши стоит подготовиться к новой волне украинских беженцев. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна, давший интервью для местного издания Rzeczpospolita.

На данный момент на территории страны находятся порядка 1,5 млн беженцев с Украины. При этом чиновник подчеркнул, что прибытие в Польшу еще большего количества граждан Украины станет для государства «огромным бременем».

«Мы не можем исключить, что российское наступление приведет к смещению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев», — отметил Шейна.

Он добавил, что в основном речь идет о женщинах и детях.

12 января премьер-министр Ирландии Лео Варадкар призвал страны — члены Европейского союза (ЕС) продлить срок действия Директивы о временной защите, в соответствии с которой украинские граждане могут получить убежище на территории регионального содружества. До этого действие документа было продлено до марта 2025 года, но глава ирландского правительства посчитал необходимым сохранить директиву вплоть до окончания боевых действий между Москвой и Киевом.

Ранее в Шотландии заявили о планах прекратить оплачивать жилье для украинских беженцев.

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