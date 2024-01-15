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В Крыму уволили министра и наказали чиновников

Аксенов: глава Минсельхоза Крыма покинет свой пост из-за просчетов в работе

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Крыму из-за «недопустимых просчетов» во время работы в 2023 году покинет свой пост глава регионального Минсельхоза Андрей Савчук, а его заместителю Алиме Зарединовой объявлен строгий выговор. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, причиной этого стало «неполное кассовое освоение и, как следствие, возвращение средств в федеральный бюджет» в 2023 году. В результате министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук написал заявление на увольнение и будет освобожден от должности.

Помимо них «в связи со слабой исполнительской дисциплиной» выговоры получат министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский и первый заместитель министра здравоохранения Ольга Растригина.

По словам Аксенова, «претензии к работе коллег справедливы и обоснованы». При этом в случае исправления недочетов в первом квартале 2024 года наложенные взыскания могут быть сняты.

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