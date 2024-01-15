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Две пьяные россиянки напали на соседку по подъезду из-за замечания

В Казани две пьяные женщины напали на соседку в подъезде из-за замечания

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Казани две женщины напали на соседку по подъезду, которая сделала им замечание. Об этом сообщает Telegram-канал »Казань на максималках».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе Азино. Жительница одного из домов вышла в подъезд, чтобы поискать там кота, однако на лестнице столкнулась с компанией выпивающих соседей.

Россиянка сделала им замечание. По ее словам, после этого две женщины повалили ее на пол и начали бить. Жительница дома рассказала, что одна из них является сотрудницей правоохранительных органов, передает «Казань на максималках».

До этого, 12 декабря прошлого года, в Благовещенске мужчина напал на 19-летнюю девушку в ее подъезде. Однако россиянка дала ему отпор.

Ранее неизвестный ворвался в квартиру к школьнику, чтобы научить его делать взрывчатку.

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