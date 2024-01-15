Женщина пыталась незаконно вывезти из России пробирки с яйцеклетками

Женщина пыталась вывезти из России в Грузию пробирки с яйцеклетками на 2,5 млн рублей, но ее задержали на контрольно-пропускном пункте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выяснилось, что 36-летняя женщина пыталась вывезти биоматериал в Грузию, чтобы сделать там себе ЭКО — в ее багаже лежали семь пробирок по 0,5 мл с образцами женских клеток. Однако она не оформила справки от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), чтобы перевозка была легальной.

По данным канала, яйцеклетки ждала клиника Silk Medical в Тбилиси. Сама Светлана сначала получила посылку в одной из клиник Петербурга, чтобы вывезти за границу и забеременеть подешевле. За процедуру в клинике Silk Medical просили $6,5 тыс.

При этом, по словам женщины, грузинские врачи заверили ее, что транспортировка таких посылок абсолютно легальна, но ничего не сказали про документы.

В итоге во Владикавказе женщину остановили таможенники для проверки. Теперь Светлане грозит уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов». Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф один миллион рублей.

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