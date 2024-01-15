На выставке «Россия» назвали продолжительность жизни фейка в 2023 году

Средняя продолжительность жизни фейка в 2023 году составила 4 дня, рассказали эксперты в рамках «Дня без фейка» на выставке-форуме «Россия».

«Наша задача - сформировать у людей необходимые навыки проверки информации, фактчекинга, чтобы это стало неотъемлемой привычкой при потреблении новой информации. Социология показывает, что большинство опрошенных (65%) считают, что умеют отличать недостоверную информацию от правды», — рассказал советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров.

По словам генерального директора АО «Медиа Пресс», амбассадора проекта «Лапша Медиа», игрока телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексея Блинова, при пользовании интернетом «необходимо опираться на собственный эмпирический опыт».

Как отметил заместитель директора по маркетинговым коммуникациям, начальник управления корпоративных медиа НИУ ВШЭ Петр Орехин, университеты вносят свой вклад в борьбу с фейками с помощью подготовки кадров и обучения специалистов.

Модератором сессии выступил директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко.

В рамках «Дня без фейков» также прошла интеллектуальная игра от Алексея Блинова. Победителем стала команда студентов Московского государственного психолого-педагогического университета.