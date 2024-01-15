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Взрыв в мебельном цехе в Баку унес жизни двух человек

АПА: в результате взрыва в цехе в Баку погибли два человека, более 10 ранены

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При пожаре после взрыва в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку погибли два человека, а более десяти получили ранения. Об этом сообщило информационное агентство АПА.

Корреспондент AПA передал с места происшествия, что, вероятно некоторые пострадавшие оказались под завалами.

В сообщении отметили, что сотрудники МЧС продолжают необходимые мероприятия для ликвидации последствий взрыва. По предварительной информации, взрыв произошел в цехе по производству мебели.

До этого на шахте в Воркуте остановили работы после прорыва грунтовых вод. Из-за прорыва произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте была смена из 60 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии.

Ранее на руднике в Якутии произошел выброс метана.

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