Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Самолет «Аэрофлота» вынужденно сел в Новосибирске из-за попавшей в него молнии

Shot: пилоты «Аэрофлота» посадили самолет в Новосибирске из-за молнии

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Летевший из Москвы в Томск самолет вынужденно сел в Новосибирске из-за необычного природного явления. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

14 января сообщалось, что самолет, выполнявший рейс SU1538 до Томска, был перенаправлен на аэродром Новосибирска из-за непогоды. Сегодня стала известна точная причина вынужденной посадки воздушного судна.

По данным Telegram-канала, пилоты Boeing 737-800 столкнулись с сильным ветром перед посадкой в пункте назначения и стали заходить на второй круг, но в этот момент в самолет дважды ударила молния. В результате лайнер не получил каких-либо повреждений, однако экипаж уже ушел на запасной аэродром — Толмачево.

Ранее в Новосибирске вынужденно сел самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Горно-Алтайска в Салехард.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами