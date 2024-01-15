Самолет «Аэрофлота» вынужденно сел в Новосибирске из-за попавшей в него молнии

Летевший из Москвы в Томск самолет вынужденно сел в Новосибирске из-за необычного природного явления. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

14 января сообщалось, что самолет, выполнявший рейс SU1538 до Томска, был перенаправлен на аэродром Новосибирска из-за непогоды. Сегодня стала известна точная причина вынужденной посадки воздушного судна.

По данным Telegram-канала, пилоты Boeing 737-800 столкнулись с сильным ветром перед посадкой в пункте назначения и стали заходить на второй круг, но в этот момент в самолет дважды ударила молния. В результате лайнер не получил каких-либо повреждений, однако экипаж уже ушел на запасной аэродром — Толмачево.

Ранее в Новосибирске вынужденно сел самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Горно-Алтайска в Салехард.