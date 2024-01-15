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На Украине сообщили о повреждении газопровода в Днепропетровской области

В Днепропетровской области обстрел повредил украинский газопровод

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Shutterstock

На Украине в городе Никополь Днепропетровской области в результате боевых действий был поврежден распределительный газопровод низкого давления. Об этом пишет издание «РБК-Украина».

«Оборудование получило многочисленные повреждения. Есть отключенные потребители», — сообщили журналисты.

Кроме того, по данным издания, Вооруженные силы России нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.

13 января ВС РФ нанесли высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», удары по украинским заводам, производящим 155-, 152-, и 125-миллиметровые снаряды, порох и беспилотники. В Минобороны РФ уточнили, что все ракеты достигли целей.

29 декабря Украина также подвергалась массированному удару. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждал, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявлял, что российская армия поразила одно из мощнейших предприятий Украины.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ заявил об уничтожении важнейших военных объектов на Украине.

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