«Единая Россия» откроет новые штабы общественной поддержки в регионах

В январе в регионах России появится около 50 новых штабов общественной поддержки. В них будут проводить образовательные и общественные проекты, а также мастер-классы и вебинары, рассказал руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

«Основная задача штабов общественной поддержки – дать социально активным гражданам возможность реализовать свои проекты и идеи. Первые штабы мы открыли в 2022 году и видим, что за это время появились новые лидеры, которые помогают решать конкретные проблемы в регионах», — отметил Сидякин.

По его словам, молодежь представляет более половины участников мероприятий в штабах.

«За время работы существующих штабов мы провели более 3 тыс. мероприятий. Участие в них приняли свыше 250 тыс. человек», — рассказал Сидякин.

Он подчеркнул, что проекты, реализуемые в штабах общественной поддержки, масштабируют и в новых штабах.