Исследователи выяснили, сколько часов россияне проводили в сети в 2023 году

Большинство россиян (53%) не могут представить свою жизнь без использования интернета, а 47% — готовы делать перерывы от гаджетов. Такие данные опубликовали аналитики медиахолдинга Rambler&Co, опросившие интернет-пользователей о том, как и на что они в 2023 году тратили свое время в онлайне без учета рабочих нужд.

Почти половина опрошенных (46%) заявили, что смогут обойтись без интернета неограниченное количество времени, а 27% сказали, что не могут провести без онлайна более 1 дня. Также 14% респондентов отметили, что начинают скучать по интернету через несколько часов.

Каждый третий россиянин (28%) тратил на интернет в 2023 году в среднем 2-3 часа, а 23% — 1-2 часа. Каждый пятый опрошенный (18%) провел в интернете 4-6 часов, а 13% — более 6 часов. Также каждый десятый респондент заявил, что его браузер открыт весь день, а 8% проводили в интернете не более 1 часа.

Чаще всего россияне читали в интернете новости (49%), 24% проводили время в поиске полезной информации, 20% тратили время на развлечения, а 7% — подрабатывали.

Также, по данным опроса, почти половина респондентов (47%) выходили в интернет со смартфонов, 30% пользовались персональными компьютерами, 18% — ноутбуками, а 5% — планшетами.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 1 по 9 января 2024 года. Всего было опрошено 205 559 интернет-пользователей.