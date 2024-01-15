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Проживающего в России мигранта заподозрили в дискредитации армии РФ

В Тольятти мигранта из Узбекистана подозревают в дискредитации ВС РФ

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Shutterstock

Следователи Самарской области проводят проверку, связанную с публикациями мигранта в соцсетях. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, посты мужчины направлены на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Известно, что уроженец Узбекистана проживает в Тольятти.

На данный момент сотрудники СК изучают материалы в рамках доследственной проверки. О деталях публикаций не сообщается.

Ситуацией заинтересовались в центральном аппарате ведомства. Глава Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления ведомства по Самарской области доложить о результатах мероприятий.

Ранее в Великом Новгороде у местного жителя изъяли гирлянду с лозунгом украинских националистов.

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