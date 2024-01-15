Глава СК предложил разработать механизм для ареста за рубежом украденных в РФ активов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил разработать механизм для ареста украденных в России активов за рубежом после завершения следствия. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По словам Бастрыкина, зачастую запросы иностранные органы могут исполнять долго, иногда по несколько лет. За это время уже можно завершить расследование и направить дело в суд. Глава СК обратил внимание, что отсутствие ответа не мешает судебному рассмотрению дела, но в то же время остается не реализованным право на возмещение ущерба.

Бастрыкин считает, что если ответ компетентных органов придет уже после рассмотрения уголовного дела судом, то на такой случай нужен механизм, который поможет определить порядок ареста имущества, которое незаконно вывели за рубеж.

До этого агентство Bloomberg заявило, что Россия подготавливает судебный иск, чтобы воспрепятствовать любым попыткам США или Европы конфисковать часть замороженных активов Банка России в размере $300 млрд в пользу Украины.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.