Россиянка меняла драгоценности на бижутерию в пункте выдачи заказов в течение трех месяцев

В Оренбургской области задержали подозреваемую в хищении драгоценностей из ПВЗ. Об этом сообщается на сайте полиции региона.

По данным ведомства, с августа по октябрь 2023 года 22-летняя безработная жительница Абдулино заказывала в популярном интернет-магазине ювелирные украшения.

Она принимала заказы, во время примерки меняла золотые цепочки на внешне похожую бижутерию, а затем отказывалась от полученных товаров. Таким образом ей удалось обмануть менеджера пункта выдачи и присвоить драгоценностей на сумму более 300 тыс. рублей.

В итоге мошенницу задержали, ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. Фигурантку отпустили под подписку о невыезде, а похищенное ею изъяли.

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