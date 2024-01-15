Россиянам рассказали, опасен ли лошадиный энцефалит для людей

Лошадиный энцефалит может носить массовый характер только в том случае, если есть цепочка переносчиков, поэтому он не особо опасен для людей. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, это заболевание является достаточно редким. Переносчиком арбовируса могут стать комары, возбудитель при этом не может привести к эпидемии или пандемии. Эксперт уточнил, что вспышки болезни возможны, однако она распространяется достаточно сложно.

«Во-первых, это эндемик, то есть нечто характерное для определенной территории, но по всему миру не пойдет, слишком сложно устроена цепочка передачи, и много человек не заразится. Для распространения должны быть птицы, в которых бытует этот вирус, комары, которые питаются на птицах, и комары должны добраться до людей, чтобы вызвать такое заболевание», — заключил Аграновский

В конце декабря сообщалось, что в Аргентине был зарегистрирован случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE). Это стало первым подтвержденным случаем заражения человека этой инфекцией за последние три десятилетия. Ранее, в 1982–1983 годах, в Аргентине также были выявлены случаи WEE среди лошадей, а в 1996 году был зарегистрирован единичный случай заражения человека.

Ранее иммунолог назвал регионы России, которым грозит тройная эпидемия.