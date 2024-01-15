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После аварии на шахте в Воркуте возбудили уголовное дело

СК: в Воркуте возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии на шахте

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МЧС РФ по Республике Коми

В Воркуте по факту аварии на шахте, где погиб горняк, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, после инцидента завели уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Помимо погибшего, еще один работник попал в больницу с переломами и ушибами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, заключили в ведомстве.

Инцидент случился утром 15 января в шахте «Заполярная» в Воркуте. Из-за прорыва произошло частичное затопление на глубине 600 метров. На место инцидента выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада. Всего в шахте была смена из 60 человек, непосредственно на аварийном участке работали три человека.

Ранее на руднике в Якутии произошел выброс метана.

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