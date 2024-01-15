Эксперты назвали способы продлить срок службы зубных имплантатов

Средний срок службы зубных имплантов — от 20 до 30 лет в зависимости от приживаемости и биосовместимости материала с костями пациента. При определенных условиях срок службы имплантов можно продлить, а некоторые привычки способны быстро их испортить, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

На срок службы зубных имплантов влияют три основных фактора: качественный бренд, современная, хорошая клиника с высококлассным оборудованием, а также действия пациента.

За имплантами рекомендуется ухаживать согласно инструкциям стоматолога, в том числе соблюдать гигиену, дважды в день чистить их мягкой щеткой с пастой и после каждого приема пищи пользоваться для очистки ирригатором. Кроме того, эксперты советуют бросить курить, так как химикаты от курения могут вызвать потерю костной массы, повредить десны и привести к образованию инфекционных очагов вокруг имплантатов.

Также следует избегать таких вредных привычек, как пережевывание твердых предметов, использование зубов не по назначению (перекусывание нити или открывание крышек), а также скрежетание зубами. Во время тренировок лучше носить каппы.

Важный аспект ухода за зубными имплантами — правильное питание, включение в рацион продуктов с высоким содержанием кальция, витамина Д, омега-3, а также регулярные профосмотры у стоматолога.

Напомним, стоматологи считают, что при отсутствии имплантов чистка зубов после завтрака, употребления сладостей и приступа рвоты может повредить зубную эмаль.

Ученые ранее предложили использовать коров как доноров зубных имплантов.