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Спасатели эвакуировали 350 человек во время нового пожара на складе Wildberries

РИА Новости: в результате пожара на складе Wildberries эвакуировали 350 человек

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Во время нового пожара на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах были эвакуированы 350 человек. В результате инцидента никто не пострадал, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Предварительно, в результате пожара пострадавших нет, были эвакуированы 350 человек», — рассказал журналистам источник.

Новый пожар на петербургском складе Wildberries начался вечером 14 января, открытое горение удалось локализовать после полуночи на площади 150 квадратных метров. Обстоятельства и причина пожара выясняются.

Предыдущее возгорание случилось 13 января. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, когда огонь был локализован. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, спасатели эвакуировали 1617 человек. При этом Wildberries до сих пор пытается установить связь с некоторыми сотрудниками.

Ранее Следственный комитет назвал виновных в пожаре на складе в Шушарах.

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