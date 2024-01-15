В офисе киргизского издания в Бишкеке проводят обыск

В киргизском информационном агентстве 24.kg заявили, что спецслужбы нагрянули с обысками в офис издания в центре Бишкека. Об этом пишет РИА Новости.

24.kg — одно из самых известных и цитируемых информагентств Киргизии, которое работает с 2006 года.

Об обысках рассказала редактор издания Махинур Ниязова. Она пояснила, что в редакцию приехали сотрудники Госкомитета нацбезопасности. По ее словам, адвокатов и юристов «Институт Медиа Полиси» и правовой клиники «Адилет» не впускают.

В госкомитете нацбезопасности эту информацию не прокомментировали, отметило РИА Новости.

До этого топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» задержали по подозрению в защите интересов владельца Carlsberg Group. По данным следствия, руководство «Балтики» передавало иностранным компаниям, связанным с Carlsberg, права на аренду пивных брендов на 40 лет.

Ранее Минюст Польши заявил, что гостелевидение было устранено за пропаганду партии «Право и Справедливость».