Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В офисе киргизского издания в Бишкеке проводят обыск

Журналисты информагентства 24.kg заявили об обысках спецслужб в офисе в Бишкеке

close
100%
РИА Новости

В киргизском информационном агентстве 24.kg заявили, что спецслужбы нагрянули с обысками в офис издания в центре Бишкека. Об этом пишет РИА Новости.

24.kg — одно из самых известных и цитируемых информагентств Киргизии, которое работает с 2006 года.

Об обысках рассказала редактор издания Махинур Ниязова. Она пояснила, что в редакцию приехали сотрудники Госкомитета нацбезопасности. По ее словам, адвокатов и юристов «Институт Медиа Полиси» и правовой клиники «Адилет» не впускают.

В госкомитете нацбезопасности эту информацию не прокомментировали, отметило РИА Новости.

До этого топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» задержали по подозрению в защите интересов владельца Carlsberg Group. По данным следствия, руководство «Балтики» передавало иностранным компаниям, связанным с Carlsberg, права на аренду пивных брендов на 40 лет.

Ранее Минюст Польши заявил, что гостелевидение было устранено за пропаганду партии «Право и Справедливость».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами