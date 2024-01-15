Россиянам рассказали, как правильно принимать коллаген для профилактики старения

Коллаген в организме человека является строительным волокном, формирующим соединительную ткань. Из него на 75% состоит кожа. Однако с возрастом количество коллагена уменьшается, поэтому часто его пьют в качестве БАДа. Лучше всего усваивается гидролизованный коллаген из говяжьего или рыбьего протеина, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей. Однако принимать его следует при наличии показаний и лучше всего – по назначению врача.

Коллаген в виде БАДа не уменьшает морщины, но является хорошей профилактикой от старения, считают специалисты. Причем перед приемом БАДа рекомендуется проверить анализы на ферритин и выяснить, нет ли у человека анемии. При ее наличии коллаген будет расходоваться на восстановление белка, в то время как здоровый организм будет эффективно пополняться коллагеном.

Коллаген назначают при наличии проблем с суставами и хрящами – артрозами, при преждевременных признаках старения, переломах и травмах. Причем недостаток этого вещества можно восполнить питанием.

Пить коллаген следует по утрам натощак вместе с витамином С за 30 минут до еды. Одна порция коллагена для улучшения кожи составляет 2,5 – 10 граммов, для укрепления волос – 5 грамм, для поддержки суставов 5 – 10 граммов. Пьют коллаген три месяца, затем делают трехмесячный перерыв.

По словам экспертов, рыбный коллаген имеет более высокую концентрацию аминокислот, а животный – наиболее полезен для суставов. Выбор коллагена зависит от индивидуальных предпочтений.

Эксперты подчеркивают, что главным врагом коллагена является сахар, поэтому при приеме БАДа следует снизить его потребление.

Напомним, дерматологи согласны, что коллаген в виде пищевых добавок малоэффективен для поддержания молодости кожи. Более полезным для этого они считают правильное питание и солнцезащитные средства.

Нутрициолог ранее перечислила главные источники коллагена.