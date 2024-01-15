В Азербайджане задержали изготовителей поддельных украинских паспортов для выезда в ЕС

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержала членов транснациональной организованной преступной группировки, изготавливавших поддельные украинские паспорта для желающих получить убежище в странах Европы. Соответствующая информация опубликована на сайте СГБ.

По словам силовиков, фиктивные документы изготавливались для граждан Азербайджана и других государств для того, чтобы они под видом граждан Украины могли легально проживать в различных странах, получить там убежище, свободного передвигаться без виз.

В ходе расследования удалось установить, что члены ОПГ с января 2023 года незаконным путем изготовляли и предоставляли за денежное вознаграждение отдельным гражданам паспорта Украины, удостоверения личности и водительские права, а также другие документы. Каждый поддельный документ при этом стоил до $30 тыс.

Злоумышленников задержали и привлекли к следствию в Азербайджане, им предъявлено обвинение в незаконном изготовлении, продаже поддельных документов и совершении других преступных действий. Следствие также выявило лиц, передвигающихся в различных странах с поддельными украинскими документами.

В сентябре прошлого года сообщалось, что гражданин РФ попытался въехать в Финляндию с поддельным болгарским паспортом.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.