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Москвичей предупредили о трудностях на дорогах из-за снегопада

Дептранс Москвы посоветовал пользоваться общественным транспортом из-за непогоды

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Москве 15 января весь день будет идти снег, поэтому местным жителям стоит использовать городской транспорт для поездок по городу, посоветовали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом сообщает в Telegram-канале столичного Дептранса.

В ЦОДД отметили, что движение на Московском скоростном диаметре (МСД), а также на проспектах Маршала Жукова и Генерала Дорохова рабочее. В то же время затруднения наблюдаются на Ярославском шоссе и на МКАД в районе Бесединского шоссе и улицы Молдагуловой.

Москвичей предупредили, что во второй половине дня ожидаются затруднения движения в центральной части города, на третьем транспортном кольце и МКАД.

Вечером автолюбителям посоветовали выезжать до 17:00 или отложить поездку на более позднее время — после 20:00.

«В течение дня по возможности просим отказаться от поездок на личном автомобиле. Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам», — отметили в Дептрансе.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда произойдет потепление в европейской части России.

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