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В Петербурге женщина-курьер ударила мужчину ножом

В Петербурге женщина-курьер ранила ножом возлюбленного на романтическом ужине

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Depositphotos

В Петербурге мужчину госпитализировали после того, как на него напала местная жительница. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в квартире, где проживала доставщица цветов и ее возлюбленный. Пара устроила романтический ужин с алкоголем.

Во время распития напитков между сожителями возник конфликт. Женщина схватилась за нож и ударила петербуржца. Она сбежала с места инцидента после того, как поняла, что произошло.

Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали мужчину с повреждениями диафрагмы, желудка и поджелудочной железы.

Правоохранители задержали подозреваемую. Ей оказалась уроженка Башкортостана. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Костроме россияне ограбили квартиру, вооружившись пистолетом-зажигалкой и ножом.

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