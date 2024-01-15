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Российского студента отправили в колонию за сотрудничество с иностранными спецслужбами

В Кургане 20-летнего студента осудили за работу на спецслужбы Украины

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Depositphotos

Студента из Курганской области отправили в колонию за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление УФСБ России по региону.

Как уточняется, украинские спецслужбы завербовали молодого человека для совершения диверсий и высылали ему соответствующие инструкции. Кроме того, 20-летний юноша собирался распространять в интернете проукраинские пропагандистские материалы, а также собирать и передавать своим кураторам данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей.

Его задержали и обвинили в сотрудничестве с иностранным государством. По решению суда мужчина отправится в колонию общего режима на пять лет. Кроме того, его приговорили к ограничению свободы в течение года после отбывания срока заключения.

Ранее суд избрал меру пресечения для россиянина, обвиняемого в сотрудничестве с Польшей.

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