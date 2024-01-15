Россиянам объяснили, можно ли вернуть ошибочно переведенные на карту деньги

Россияне, которые по ошибке перевели деньги на карту другого человека, не смогут отменить операцию и вернуть средства, потому что они уже ушли со счета. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«В этом случае стоит надеяться на добросовестность получателя, который, увидев неожиданное начисление, вернет деньги отправителю. Можно попробовать связаться с ним», — посоветовал эксперт.

Для этого можно попробовать перевести этому человеку маленькую сумму и написать в переводе объяснение ситуации. Если решить проблему этим способом не получится, можно обратиться в суд, предложил Беляев. Там, по его словам, нужно будет доказать, что вы не знакомы с человеком, который получил перевод, а также то, что перевод не имел никакого экономического смысла.

В конце декабря сообщалось, что россияне получат возможность с 1 мая 2024 года переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн руб. в месяц бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП). При этом ЦБ отмечал, что размер переводов без комиссии одного человека другому (С2С-переводы) останется прежним — 100 тыс. руб. ежемесячно.

Ранее аналитик назвал последствия отмены ЦБ комиссии для банков за переводы в СБП.