Над Японией пролетел яркий огненный шар

Жители Японии обсуждают в социальных сетях пролет яркого «огненного шара» по небу. Загадочное явление было зафиксировано в восточной и северо-восточной частях страны, передает РИА Новости.

Одним из первых об «огненном шаре» сообщил куратор краеведческого музея города Хирацука в японской префектуре Канагава Дайти Фудзии. В соцсети X он опубликовал запись с камер, установленных на его доме в Хирацуке, а также с камеры в городе Фудзи префектуры Сидзуока.

На кадрах запечатлено, как по утреннему небу молниеносно пролетает яркий огненный шар. По словам Фудзии, скорость неизвестного объекта составила 42,4 километра в секунду, а траектория его падения пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано.

Также куратор музея рассказал, что в нескольких районах спустя несколько минут после кадров раздался звук, похожий на взрыв, что может свидетельствовать о падении метеорита.

Затем в YouTube начали появляться записи с камер, установленных газетой «Асахи» в Токио и в префектуре Фукусима, на которых также был зафиксирован пролет «шара».

В октябре прошлого года сообщалось, что жителей британского полуострова напугало «апокалиптическое» розовое небо. Загадочное явление ранним утром наблюдали жители полуострова Танет в графстве Кент. Люди начали публиковать фотографии розового неба в соцсетях и делиться своими догадками, почему оно такого цвета.

Ранее жителей Сингапура напугало кольцо черного дыма в ясном небе.