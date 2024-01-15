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Россиянам рассказали, можно ли окунаться в прорубь на Крещение без подготовки

Врач Тяжельников: окунаться в прорубь на Крещение без подготовки не стоит

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Maxim Marmur/AP

Окунаться в прорубь на Крещение, которое отмечается 19 января, без подготовки может быть опасно. Об этом «Москве 24» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению московского Депздрава Андрей Тяжельников.

По его словам, резкое охлаждение может увеличить риск нарушения дыхания, спазма сосудов, повышения давления. Чтобы подготовиться к процессу, важно постепенно проводить закаливающие процедуры, посоветовал врач. Это поможет тренировать сосуды, тонизировать дыхательную, нервную и эндокринную систему, а также укрепить иммунитет.

«Можно ежедневно выходить на балкон или во двор без теплой одежды на несколько минут, принимать контрастный душ и обливаться холодной водой. Обливания нужно начинать с температуры на 2–3 градуса ниже температуры тела и снижать ее на 1–2 градуса каждые 2–3 дня», — отметил Тяжельников.

Заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин до этого говорил, что окунаться во время Крещенских купаний необходимо только в специально оборудованных местах, где небольшая глубина, несильное течение и безопасный спуск.

Ранее глава российского региона обратился к подписчикам из проруби.

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