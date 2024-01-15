Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянка перевела мошенникам 4,5 млн рублей из-за страха потерять квартиру

Саратовчанка взяла кредиты на 4,5 млн рублей, чтобы спасти квартиру от аферистов

close
100%
Freepik.com

В Саратове женщина пыталась спасти свою квартиру от аферистов и лишилась 4,5 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мошенники связались с жительницей Ленинского района и рассказали, что банк от ее имени обратился в службу финансового мониторинга и подал заявку на перевод денег неизвестному. По словам аферистов, деньги выдаются якобы под залог ее квартиры.

Злоумышленники предложили «единственное» решение проблемы: взять несколько займов, чтобы обнулить кредитный потенциал. Затем деньги предлагалось перевести на «безопасный счет». Женщина боялась потерять жилье, поэтому выполнила все инструкции. После этого неизвестные перестали выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент мошенников ищут.

Ранее в Кургане охранник торгового центра спас 90-летнюю пенсионерку от мошенников.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами