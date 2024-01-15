Россиянка перевела мошенникам 4,5 млн рублей из-за страха потерять квартиру

В Саратове женщина пыталась спасти свою квартиру от аферистов и лишилась 4,5 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мошенники связались с жительницей Ленинского района и рассказали, что банк от ее имени обратился в службу финансового мониторинга и подал заявку на перевод денег неизвестному. По словам аферистов, деньги выдаются якобы под залог ее квартиры.

Злоумышленники предложили «единственное» решение проблемы: взять несколько займов, чтобы обнулить кредитный потенциал. Затем деньги предлагалось перевести на «безопасный счет». Женщина боялась потерять жилье, поэтому выполнила все инструкции. После этого неизвестные перестали выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент мошенников ищут.

Ранее в Кургане охранник торгового центра спас 90-летнюю пенсионерку от мошенников.