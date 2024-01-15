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Один горняк погиб при затоплении шахты в Коми

МЧС: один горняк погиб при затоплении шахты в Воркуте, еще одного ищут

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Один горняк погиб при частичном затоплении шахты в Коми. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по республике Коми.

По данным ведомства, еще один горняк попал с переломами и ушибами в больницу, а еще одного ищут.

Инцидент случился утром 15 января в шахте «Заполярная» в Воркуте. Из-за прорыва произошло частичное затопление на глубине 600 метров. На место инцидента выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада. Всего в шахте была смена из 60 человек, непосредственно на аварийном участке работало три человека.

До этого в Казахстане автобус с тремя пассажирами и водителем провалился в очистное пространство близ шахты на руднике, которое появилось при извлечении полезных ископаемых. Из самой шахты эвакуировали 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет.

Ранее на руднике в Якутии произошел выброс метана.

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