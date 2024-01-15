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Врач назвала продукт, который полезно употреблять для здоровья костей и суставов

Врач Есипова: мойву полезно употреблять для здоровья костей и суставов

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Shutterstock

Мойва поможет поддержать здоровье костей и суставов, рассказала Pravda.Ru врач, специалист по санитарии ООО «УК «ФОР» Галина Есипова.

По ее словам, при регулярном употреблении мойвы можно снизить риск развития остеопороза и артрита.

«Мойва — ценный источник нутриентов, важных для костей и суставов. Она богата витамином D, который способствует усвоению кальция, обеспечивая таким образом укрепление костной ткани. 100 г мойвы закрывает суточную потребность организма человека в Омега-3 жирных кислотах, которые снижают воспаления, помогая поддерживать здоровье суставов», — отметила эксперт.

Помимо этого, в этой рыбе содержится фосфор и магний, которые влияют на состояние костей и зубов, а также на поддержание функций суставов. Чтобы сохранить полезные свойства мойвы, Есипова рекомендует готовить ее на пару или запекать. К рыбе можно также добавлять травы и лимонный сок, заключила врач.

Профессор, доктор медицинских наук Андрей Шестаков до этого говорил, что снижение работоспособности и нарушение подвижности суставов может указывать на нехватку кальция в организме. По его словам, в группе риска по данному параметру находятся женщины и спортсмены. Он отметил, что у всех пациентов с переломами конечностей берут анализы крови.

Ранее врачи назвали самые эффективные лекарства при артрите рук.

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