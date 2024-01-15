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В Перми начали проверку после сообщения с угрозами о нападении на школы

В Перми силовики начали проверку после угроз о готовящемся нападении на школы

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Global Look Press

В Перми правоохранители начали проверку после поступления сообщения с угрозами совершить нападение на школы и торговые центры города. Об этом сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края в Telegram-канале.

Отмечается, что соответствующее сообщение ведомство получило поздно вечером 14 января.

Несколько местных СМИ также сообщили, что фотография мужчины с оружием и картинка с угрозами в адрес пермских объектов распространялась в соцсетях и Telegram-каналах.

В министерстве заявили, что по этому инциденту проинформированы оперативные службы правоохранительных органов, проводится проверка, приняты необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Также в ведомстве сообщили, что похожие провокационные сообщения были и в других регионах России. В настоящее время все школы в Перми работают в штатном режиме.

На прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане полицейские поймали школьника, подозреваемого в подготовке массовой расправы над одноклассниками.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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