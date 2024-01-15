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Газетное объявление, в котором предлагалось купить жену-девственницу, возмутило соцсети

В сети нашли вьетнамскую газету с объявлением о продаже жены за $6 тысяч

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Whoever_Mesa/Reddit

Фото газетного объявления о продаже людей из вьетнамской газеты было опубликовано на портале Reddit. Оно возмутило пользователей, а часть из них поделилась недавно произошедшими аналогичными историями.

«Купите жену из Вьетнама всего за шесть тысяч долларов. Гарантированно девственница, гарантированно будет доставлена за 90 дней. Никаких дополнительных трат. Если она сбежит в течение года, то вы получите другую бесплатно», — говорится в сообщении, напечатанном в газете.

Комментаторы посчитали это предложение странным и указывающим на криминальный характер объявления.

«Разве торговля людьми в наши дни не является незаконной? Потому что это очень похоже на торговлю людьми», — написал один из пользователей.

Другой заявил, что «невест по почте» продолжают искать многие мужчины, а женщины, которые хотят найти мужа таким способом, обычно публикуют анкету на специальных сайтах.

«Это все еще существует. Я живу на Аляске и могу подтвердить, что парни ездят в Россию, на Филиппины, в Индонезию и т. д., чтобы «платить» за невест», — утверждал в комментариях пользователь с ником Dry_Sprinkles9582.

Ранее пассажирка назвала себя жертвой торговли людьми и подралась со стюардессами.

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