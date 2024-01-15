Высланный из Латвии пенсионер Катков назвал причину своей депортации

Депортированный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков назвал свою высылку попыткой унизить российских граждан в республике. Своей позицией он поделился в интервью РИА Новости.

По его словам, в Латвии начались процессы с ликвидацией русского языка и русской культуры, притеснением граждан России. Катков подчеркнул, что это факт, и эту акцию в прибалтийской стране якобы начали национал-радикалы.

Военный пенсионер высказал мнение, что все это было сделано для того, чтобы унизить российских граждан, чтобы прекратилась защита со стороны России.

Он также рассказал, что одной из целей создания Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества было вовлечение проживающий в Латвии россиян в экономическую и социальную жизнь страны. Кроме того, организация направляла их получать качественную медицинскую помощь: нуждающихся отправляли на бесплатное лечение в Москву, а в Калининград отправляли людей на лечение по сосудистой хирургии.

На прошлой неделе МВД Латвии признало Каткова угрозой национальной безопасности и «приговорило» к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. Сам он утверждает, что его деятельность была признана опасной, «потому что он защищал граждан, интегрировал граждан России в Латвии».

14 января Катков прибыл в Калининград. В прибалтийской стране он прожил 56 лет, там у него остались жена, дети и внуки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.