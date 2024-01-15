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В России стало больше алкоголиков

«Коммерсантъ»: в России начало расти число людей с алкогольной зависимостью

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Depositphotos

В России впервые за десять лет начало расти число случаев алкогольной зависимости среди граждан. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, в 2022 году впервые выявили 54,2 тыс. человек с клиническим диагнозом «алкогольная зависимость». До 2021 года количество людей с алкогольной зависимостью в стране сокращалось, но в 2022 году произошло изменение этой динамики.

Такой скачок эксперты объяснили совместным воздействием различных факторов: пандемия, социально-экономические трудности и усиление геополитических противостояний.

При этом эксперты обратили внимание на недостаточность данных Росстата, чтобы полностью оценить ситуацию с алкогольной зависимостью в стране. Дело в том, что статистика отражает только пациентов, которые обратились в наркологические диспансеры. Однако много людей обращаются за помощью в негосударственные учреждения, тем самым не попадая в официальную статистику. Также эксперты попросили учитывать, что есть немало пациентов, у которых проблемы с алкоголем, но они не являются зависимыми, поэтому их тоже не учитывают в официальной статистике.

За последние 15 лет в стране вводили ограничения на продажу алкоголя, в числе которых возрастные ограничения, а также ограничения по времени и месту торговли. Эти меры привели к уменьшению потребления алкоголя и снижению смертности от алкогольных отравлений, отметили эксперты.

Тем не менее оказалось, что современная молодежь все чаще обращается не к алкоголю, а к нехимическим формам зависимости, например игромании. Вероятно, это связано с глобальными изменениями в обществе и характере зависимостей, отметили исследователи.

Ранее психолог объяснила, как не поддаваться на уговоры пить алкоголь «за компанию».

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