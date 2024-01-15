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Гололедицу и снег пообещали москвичам в понедельник

Гидрометцентр: гололедица, снег и небольшой мороз ожидаются в Москве

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РИА «Новости»

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в Москве ожидается снег, гололедица и температура до — 3℃.

Днем термометры покажут от --3℃ до --1℃, а ночью возможно понижение до — 4℃.

В Подмосковье также будет холодно: днем температура составит от — 6℃ до — 1℃, а ночью опустится до — 7℃.

Ветер будет южный со скоростью 6-11 м/с, а атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

Из-за гололедицы в Москве и области будет действовать желтый уровень погодной опасности до 21:00 мск 17 января.

До этого в Гидрометцентре рассказали, когда произойдет потепление в европейской части России.

14 января непогода стала причиной задержки или отмены не менее 20 рейсов в московских аэропортах. В частности, по информации на 8:35 мск, во Внуково были задержаны вылеты семи пассажирских самолетов. Десять вылетов перенесли в Шереметьево.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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