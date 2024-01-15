В России запретили продавать устройства, которые скрывают номера авто от камер

Дорогомиловский суд Москвы запретил продавать в интернете устройства, которые помогают скрывать номера машин от камер видеонаблюдения. Об этом сообщил ТАСС.

По данным дела, в частности, подобные устройства нельзя продавать на сайте Aliexpress, где размещены предложения различных устройств. Суд постановил внести объявление о продаже приборов в перечень запрещенных. Издание отметило, что этот лот уже удалили с площадки.

В суде рассказали ТАСС, что прокурор Западного административного округа столицы подал еще один подобный иск, где потребовал заблокировать объявление о продаже устройств для скрытия автомобильных номеров от камер, которое разместили на сайте компании Tacticalbunker — она специализируется на товарах для спорта, безопасности и тактики выживания. Суд удовлетворил и этот иск, сейчас это объявление на сайте тоже недоступно.

Суд пояснил, что такие объявления противоречат нормам Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Согласно правилам, за езду на машине с нечитаемыми или видоизмененными номерами штрафуют до 500 рублей.

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