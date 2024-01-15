Следком: подорвавший железную дорогу под Рязанью готовился совершить еще один теракт

Арестованный за подрыв железной дороги и попытку атаковать военный аэродром Дягилево по заданию украинской военной разведки житель Рязанской области Руслан Сидики планировал совершить в декабре прошлого года еще один террористический акт. Об этом заявил начальник Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Павел Выменец, сообщает ТАСС.

Следствие установило, отметил Выменец, что уже после совершения теракта на железной дороге Сидики в декабре 2023 года готовился произвести еще один взрыв в районе Дашки Рязани. Следователями были изъяты все компоненты, которые использовались Сидики для изготовления взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что в Москве на два месяца арестован мужчина, подозреваемый в совершении теракта на железной дороге в Рязанской области. 35-летний Руслан Сидики, имеющий гражданство России и Италии, был задержан по горячим следам после подрыва железнодорожных путей.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».