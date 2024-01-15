На Камчатке вернули в русло реку, которая вышла из-за морозов из берегов

Вышедшая из-за морозов из берегов на Камчатке река Авача была с помощью дамбы из снега и льда возвращена в свое русло. Об этом со ссылкой на пресс-службу муниципалитета Елизовского района сообщает РИА Новости.

В районе Раздольненского сельского поселения над устранением зажора работала техника. Была сделана искусственная дамба из снега и льда, которая будет препятствовать кручению водных потоков. Из-за этого поступление воды в пойму прекратилось. Кроме того, берег Авачи был очищен ото льда и шуги.

При этом непрерывный мониторинг ситуации на реке продолжается. Не исключено формирование зажорных явлений и на других реках. В последнюю неделю в Елизовском районе температура воздуха доходила до -30 °C.

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