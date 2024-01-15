Россиянам рассказали, как сбросить набранные за праздники килограммы

Нутрициолог Екатерина Кузина рассказала, что избавиться от набранных за новогодние праздники килограммов могут помочь шесть видов чая. Об этом сообщает на сайте издания «Аргументы и факты».

По ее словам, имбирный чай с медом может простимулировать пищеварение, а также контролировать аппетит. Подобным образом работает зеленый чай.

Нутрициолог подчеркнула, что пэр ускорит обмен веществ, а также оптимизирует работу желудочно-кишечного тракта. Мятный чай поспособствует расщеплению жиров.

Кузина добавила, что чай с розмарином и молочный улус обладают запасом веществ, которые стимулируют сжиганию жировой ткани.

До этого диетолог Маргарита Королева рассказала, что многие россияне стараются похудеть после длинных новогодних праздников. Однако резко сокращать рацион или голодать в холодное время года нельзя, организму необходимы калории для поддержания иммунитета. Она посоветовала включить в рацион определенные продукты, способствующие снижению веса, а также придерживаться дробного питания для ускорения метаболизма.

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